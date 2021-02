Het lijkt erop dat Star Wars: Republic Commando naar de Switch komt

Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de LucasArts klassieker Star Wars: Republic Commando onderweg is naar de Nintendo Switch.

Er zijn namelijk referenties van de game gevonden door de bekende dataminer @NWPlayer123De, die suggereert dat de cult-klassieker als snel naar de Nintendo Switch zal komen.

Volgens de data op de site zal Aspyr Media wederom de eer hebben om een Star Wars game naar Nintendo’s hybride console te brengen. Dit deed het bedrijf ook al met Star Wars: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast en Star Wars Episode 1: Racer.

Star Wars: Republic Commando for Nintendo Switch has been leaked, just got an update

from @/AspyrMedia pic.twitter.com/FaG30syVKs — Nikki™ (@NWPlayer123) February 10, 2021

Mocht je niet bekend zijn met Star Wars: Republic Commando: het is een squad-based first person shooter dat al snel een klassieker werd naar diens release in 2005 voor de pc en de eerste Xbox. De game had een interessante aanpak qua squad-based tactische shooter en bevatte scenes uit de prequel films, aangezien het ook in dezelfde tijdperk plaatsvond.

Het is zeker de moeite waard, vooral aangezien de eerdere games van Aspyr Media ook prima te doen waren op de Nintendo Switch. Aspyr Media en THQ (moederbedrijf) hebben op het moment van schrijven nog niks bekendgemaakt, maar we zullen het uiteraard op de voet voor jullie volgen.