Star Wars Open Worlds is een veelbelovende mod voor Fallout: New Vegas

Hoewel iedereen waarschijnlijk vuistdiep in Cyberpunk 2077 zit, zijn er ook nog mensen bezig met andere game-gerelateerde dingen. Neem bijvoorbeeld Tank_Girl444 and Karim Najib; zij werken momenteel hard aan een Star Wars-mod voor Fallout: New Vegas.

Star Wars Open Worlds, zoals de mod heet, is een vrij ambitieus project. Zo beloven de makers 12 te verkennen planeten met ieder unieke omgevingen, verhalen en personages. Alsof dat niet genoeg is heeft de mod ook nog eens alle originele assets voorzien van een overhaul en zijn er enkele nieuwe mechanieken toegevoegd.

Op het moment van schrijven is Star Wars Open Worlds al drie jaar in de maak. Jammer genoeg is er alleen nog geen releasedatum bekend. Beeldmateriaal is er dan weer wel. Snel kijken hieronder dus! Overigens kun je de voortgang van de mod volgen via deze link.