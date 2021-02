Star Wars leverde EA 3 miljard dollar op

EA heeft een moeizame start gekend met het Star Wars IP, maar desalniettemin bracht het de uitgever bakken met geld binnen.

Volgens het bedrijf bracht de franchise met games als Star Wars: Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Jedi: Fallen Order en Star Wars Squadrons in totaal een slordige 3 miljard dollar op gebracht en werden er 52 miljoen games verkocht. Van die totale omzet ging een derde deel (1 miljard dollar) naar de free-to-play Star Wars: Galaxy of Heroes.

Doordat het IP gouden handel is voor de uitgever kunnen we er wel vanuit gaan dat het bedrijf er in blijft investeren. Het bedrijf laat in ieder geval weten dat er ‘verschillende ervaringen’ op meerdere platforms aan zullen komen.

Tijdens een recente oproep aan investeerders werd EA gevraagd naar andere bedrijven die Star Wars-titels ontwikkelen, en of dit betekent dat er minder van EA komt. Daarop gaf CEO Andrew Wilson als antwoord dat hij veel titels op basis van de IP van EA zou blijven verwachten.

Wilson zei tijdens de oproep dat EA een lange en winstgevende relatie heeft gehad, te beginnen met Lucasfilm en vervolgens met Lucasfilm als onderdeel van Disney. In termen van Star Wars, zei hij, alleen omdat andere ontwikkelaars games zullen bouwen met het IP, betekent niet dat het EA’s ‘toewijding of het vermogen om het juiste aantal games te bouwen’ zal veranderen.

“En zoals ik al eerder zei, we hebben een lange samenwerking met Disney gehad, beide vóór onze exclusieve periode die ons een geweldige kans gaf om echt een aantal zeer sterke franchises op te zetten, zoals Battlefront, zoals Star Wars: Galaxy of Heroes, zoals Jedi: Fallen. Orde, net als Squadrons,”

zei Wilson.

Je mag van ons verwachten dat we blijven investeren in onze Star Wars-relatie. We zijn enthousiast over wat we in de toekomst kunnen doen. Maar je moet dit niet lezen omdat we noodzakelijkerwijs minder titels bouwen. “

Op dit moment weten we alleen van Ubisoft Massive dat er aan een nieuwe open wereld Star Wars-game gewerkt wordt. Ook EA heeft nog wat projecten lopen, al zijn deze nog niet officieel aangekondigd.