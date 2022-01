Star Wars: Knights of the Republic remake bevat mogelijk geen turn-based gevechten

We blijven nog even in de roddels, want YouTuber MrMattyPlays claimt namelijk dat de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic geen turn-based gevechten zal bevatten.

De game zou volgens de YouTuber namelijk inspiratie hebben gehaald uit de reboot van God of War en Nioh en dus een andere combat bevatten. Mocht je dit niet bevallen, zal er ook een ‘classic modus’ zijn, zoals dat ook in Final Fantasy 7 Remake te spelen was.

Star Wars: Knights of the Republic is bij Aspyr in ontwikkeling en moet volgens dezelfde wandelgangen in 2023 gaan verschijnen.