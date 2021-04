Star Wars: Knights of the Old Republic remake in ontwikkeling bij Aspyr?!

De onaangekondigde, maar hevig geanticipeerde Star Wars: Knights of the Old Republic remake is volgens de bekende geruchtenmolen in ontwikkeling bij Aspyr.

Een van de grote mysteries rondom de veel gespeculeerde Star Wars: The Old Republic remake, waarover al tijden wordt geroddeld, is de vraag welke studio er achter de schermen mee bezig is.

Volgens Bloomberg journalist Jason Schreier, die als een van de eerste onthulde dat er een remake van de klassieker in ontwikkeling was, meldt nu in een podcast dat Aspyr de game ontwikkeld. Dit wordt door Eurogamer ondersteund dat daaraan toevoegt dat de game een remake wordt in plaats van een recht toe rechtaan remaster.

Aspyr staat opmerkelijk genoeg niet bekend van hoge productie games. Wel bracht de studio al eerder klassieke Star Wars games naar recente consoles. Zo bracht het onlangs Star Wars: Republic Commando uit voor de PlayStation 4 en Switch.