Knights of the Old Republic remake vermoedelijk in de maak

Het oude gerucht over een remake van Star wars Knights of the Old Republic is terug, echter dit keer onder iets andere omstandigheden.

Het nieuwe spel schijnt een soort remake of opnieuw bedachte versie te worden. Het zal niet ontwikkeld worden door de originele maker Bioware.

Zo rapporteerde Cinelix een jaar geleden dat het spel “een soort vervolg wordt” welke op elementen van beide originele Knights of the Old Republic games bouwt. De game canoniseert meteen de personages en gebeurtenissen aangezien Disney de producent is. Zo maken personages uit Battlefront 2 en Jedi: Fallen Order om die zelfde reden uit van de nieuwe canon.

Het is echter nog steeds niet duidelijk wie de game gaat ontwikkelen. Star Wars Podcast Bespin Bulletin heeft namelijk op hetzelfde moment als het rapport onthuld dat ze ook van een nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic game afweten. Deze meldt dat de game niet door Bioware wordt ontwikkeld en dat bovendien EA niet de uitgever is.

Dit is pas sinds kort mogelijk dankzij de recentelijk vrijgekomen rechten van het Lucasfilm Games Label (voormalig Lucas Arts). Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars en uitgevers vrij spel hebben om Star Wars projecten te ontwikkelen. Tot nu toe heeft Ubisoft samen met Lucasfilm Games een nieuw open-world Star Wars game aangekondigd. Deze wordt ontwikkeld door The Division ontwikkelaar Massive.

Het is aannemelijk dat er meer aankondigingen zullen volgen. Wat betreft de ontwikkelaar van de nieuwe Knights of the Old Republic remake is het nog lastig te raden. Bij Resetera liet insider Shinobi602 weten dat het waarschijnlijk geen grote bekende zal zijn, maar dat het niet totaal verrassend zal zijn wanneer het onthuld is.

Kijken jullie uit naar een remake van The Knights of the Old Republic? Laat hieronder een reactie achter!