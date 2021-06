Star Wars Jedi: Fallen Order heeft upgrade voor nieuwe consoles gekregen

Star Wars Jedi: Fallen Order is vandaag voorzien een update waardoor de game op de nieuwe consoles nog soepeler draait.

De upgrade is voor zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X en S (al dan niet alles) en brengt onder andere verbeterde resoluties, snellere laadtijden en een hogere framerate.

Op de PlayStation 5 als Xbox Series X is er de mogelijkheid om de game in 4K en 30fps te draaien. Daarnaast is er een mogelijkheid om de performance modus waardoor de game op 1440p en 60fps draait (op Xbox Series X). Op de Xbox Series S zal de game alleen te spelen zijn in 1080p en 60fps.

Interessant detail is dat de game ook te upgraden valt naar de nieuwe console van de concurrentie. Stel dat je de game voor de PlayStation 4 hebt, maar nu met een Xbox Series-console zit, kun je Star Wars Jedi: Fallen Order gewoon updaten.

Ook voor degene die een digital only console hebben, biedt EA uitkomst. Je moet alleen even aan EA support te bewijzen dat je de game bezit om een code van de digitale versie te krijgen.

Sinds de lancering van Star Wars Jedi: Fallen Order hebben ruim 20 miljoen spelers het avontuur van Cal Kestis hebben beleefd. Dit zijn overigens niet het aantal exemplaren dat de game hebben, aangezien de game ook verkrijgbaar is via services als EA Play (en daardoor ook via Xbox Game Pass Ultimate).