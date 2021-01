Respawn Entertainment heeft Star Wars Jedi: Fallen Order voorzien van een update die de performance ervan op de nieuwe consoles verbetert.

Je kunt het niet echt een next-gen upgrade noemen, maar een update die de backwards compatibility performance verbetert. De volledige patchnotes zijn als volgt:

High-Level Summary of Features:

Improved framerate on Xbox Series X|S and PlayStation 5

Improved dynamic resolution ranges, for a higher resolution experience on Xbox Series X|S and PlayStation 5

Improved post-processing resolution for Xbox Series X and PS5. (Not Xbox Series S)

Console Specifics:

Xbox Series S

Framerate has been increased to 60 FPS (up from 45 FPS)

Xbox Series X Performance mode

Framerate has been increased to 60 FPS

Dynamic resolution added in the range of 1080p to 1440p

Xbox Series X Normal mode (non-performance mode)

Postprocessing has been increased to 4K

Dynamic resolution in the range of 1512p to 2160p



PlayStation 5

Framerate has been increased to 60 FPS (up from 45 FPS)

Postprocessing increased to 1440p

Dynamic resolution has been disabled and the game is rendering at 1200p (up from 810-1080p)

Star Wars Jedi: Fallen Order verscheen in 2019 en wist het goed te doen bij critici en gamers. Vele hopen dat ontwikkelaar Respawn Entertainment met een sequel komt. Alhoewel deze er ook aan lijkt te komen, is de ontwikkelaar ook met een nieuw IP bezig.