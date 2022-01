Star Wars: Jedi Fallen Order sequel wordt “nog voor de E3 aangekondigd”

Als we VentureBeat journalist Jeff Grubb mogen geloven wordt de sequel op Star Wars Jedi: Fallen Order nog voor de E3 aangekondigd.

In een podcast op Giant Bomb meldt Grubb dat de game waarschijnlijk in mei, maar in ieder geval nog voor de E3 zal worden aangekondigd. De journalist zegt dat we niet verbaasd moeten opkijken als deze game nog in 2022 zal verschijnen, maar denkt dat een release in 2023 logischer is.

Star Wars Jedi: Fallen Order verscheen in 2019 en werd erg goed ontvangen door critici en de consument. Er gingen uiteindelijk ruim 10 miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank en was daarmee de meest succesvolle Star Wars game ooit. Er wordt al lange tijd gespeculeerd over een sequel en onlangs nam EA Halo Infinite multiplayer designer Patrick Wren aan om aan een Star Wars-game te werken. Dit zorgde uiteraard voor dat de geruchtenmolen weer begon te draaien.

De game verscheen in eerste instantie voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One, maar kreeg vorig jaar een upgrade voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/X. De game speelt zich af na de gebeurtenissen van Star Wars: Revenge of the Sith en daarin vervolgen spelers het verhaal van het nieuwe personage Cal Kestis.

Ondanks dat is EA niet meer de enige die de rechten van Star Wars in handen heeft. Onlangs kondigde Quantic Dream Star Wars: Eclipse aan, liet Ubisoft weten aan een open wereld Star Wars-game te werken en is er ook een Knight of the Old Republic Remake in ontwikkeling.

Kijken jullie al uit naar de sequel op Star Wars Jedi: Fallen Order?! Laat het ons weten in de reacties!