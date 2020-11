Star Wars Jedi: Fallen Order komt precies op tijd voor de lancering van de Xbox One op EA Play en Xbox Game Pass. De actiegame van Respawn Entertainment verschijnt namelijk 10 november.

In een bericht op de officiële website van de game laat de uitgever weten dat de game op 10 november naar de abonnementsdiensten van EA en Microsoft komt. Dat is inderdaad dezelfde dag dat de Xbox Series X en S in de winkels liggen.

Onlangs werd door Microsoft bekendgemaakt dat de EA Play naar Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Game Pass voor de pc zal komen op de dag dat de nieuwe console van Microsoft in de schappen ligt.

Jedi Fallen Order verscheen vorig jaar en wist het enorm goed te doen bij de critici en de fans. Voor het einde van 2019 werden er al ruim 8 miljoen exemplaren van de game verscheept.