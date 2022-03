Star Wars Eclipse kan niet uitgesteld zijn, want het heeft nog geen releasedatum gekregen

Er werd onlangs gespeculeerd dat we nog minimaal tot 2027 moeten wachten voor Star Wars Eclipse. Echter is Quantic Dream van mening dat ze de game niet hebben uitgesteld.

De Franse uitgever merkt namelijk (terecht) op dat ze nooit een releasedatum voor de game hebben aangekondigd en het dus ook niet mogelijk is dat ze Star Wars Eclipse uit hebben gesteld.

Een vertegenwoordiger meldt namelijk:

‚ÄúStar Wars Eclipse is niet vertraagt omdat Quantic Dream nooit een releasedatum heeft aangekondigd of een periode heeft aangegeven waarin de game misschien kan uitkomen. We zijn nog steeds opzoek naar mensen zolang we aan Star Wars: Eclypse, publicaties van derden en onaangekondigde projecten werken.”

De Star Wars game van Quantic Dream werd tijdens de Game Awards van december aangekondigd. Destijds werd ook al gemeld dat de game in vroege fase van ontwikkeling is. Daarnaast is de ontwikkelaar nog steeds op zoek naar medewerkers.

De game is de eerste die gaat plaats vinden in de High Republic, wat zich 200 jaar voor de Skywalker Saga plaatsvindt. Kenners van de reeks zullen dus alleen Yoda herkennen, maar het belooft wel een interessante periode te onthullen.