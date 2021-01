Star Wars Battlefront II vanaf volgende week gratis in Epic Game Store

Mocht je een game PC hebben én Star Wars Battlefront II nog niet gespeeld hebben, is er goed nieuws: vanaf volgende week kan je multiplayer FPS van Dice gratis downloaden.

Vanaf 14 januari is het namelijk mogelijk om Star Wars Battlefront II: Celebration Edition gratis te downloaden. Hiervoor hoef je alleen een Epic Games account te hebben en de Epic Game Store client te hebben geïnstalleerd op jouw PC. Deze actie loopt tot 21 januari, dus je hebt een week de tijd om het spel te claimen.

De Celebration Edition is een feest voor de spelers, omdat die alle customization opties bevat die voorheen alleen verkrijgbaar waren als in-game aankoop. Dit betekent dat je onder ander de gehele Rise of Skywalker content krijgt, inclusief de Heroes vs Villains locatie en BB9, alle 25 Hero skins (zoals Rey, Fin en Kylo Renn) en 125 skins voor Troopers en Reinforcements en bijna 200 extra dingen zoals emotes, overwinningsposes en overwinningsuitspraken. Niet alleen dat, je krijgt ook al deze zaken die sinds de launch van het spel zijn uitgegeven.