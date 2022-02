Square Enix toont nieuw deel Voice of Cards

Het vervolg, Voice of Cards: The Forsaken Maiden genaamd, komt vrij snel op het eerste deel. The Isle Dragon Roars, zoals deze heette, kwam eind vorig jaar pas uit, op de Playstation 4, PC en Nintendo Switch. Gelukkig hoef je deze niet gespeeld te hebben om dit nieuwe deel te spelen.

The Forsake Maiden is een stand-alone verhaal. Het speelt zich af op een aantal afgelegen eilanden al generaties lang worden beschermd door verschillende maidens. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, dreigen de maidens vernietigd te worden, waardoor eilanden kwetsbaar zijn. Jij gaat als held van het verhaal op pad, samen met Laty, een meisje die het niet voor elkaar kreeg om een maiden te worden.

Het eerst deel scoorde behoorlijk goed, voornamelijk door de bijzondere gameplay. Je speelt, zoals de naam doet vermoeden, met kaarten en het oogt erg als een tabletop RPG, waardoor het zich onderscheid van bijvoorbeeld Yu Gi Oh of Slay the Spire. Er is een verteller die je door het verhaal praat, waardoor het al meer overkomt als een groot avontuur zoals in Dungeons and Dragons. Voor een kleine sfeerimpressie, bekijk hier wat gameplay beelden. The Forsaken Maiden komt op 17 februari al uit, dus lang wachten hoeven we gelukkig niet.

Set sail on a brand new card-based RPG adventure in #VoiceOfCards: The Forsaken Maiden. 🌊

YOKO TARO, Yosuke Saito, Keiichi Okabe and Kimihiko Fujisaka return for a standalone experience for both old and new fans of the series.

Coming to Switch, PS4 and Steam on February 17. pic.twitter.com/biMt0QDhA7

— Square Enix (@SquareEnix) February 4, 2022