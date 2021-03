Square Enix presenteert digitale showcase-serie vanaf 18 maart

Square Enix kondigt een nieuw videoprogramma aan: Square Enix Presents, een serie shows waarin het bedrijf nieuwe games, updates en nieuws zal onthullen, direct aan de gaming-community.

De eerste show duurt ongeveer 40 minuten en is op 18 maart om 18:00 uur te zien op de officiële YouTube– en Twitch-kanalen van Square Enix. De show omvat onder andere de wereldpremière van de volgende game in de hooggeprezen en bekroonde Life is Strange™-serie, waarin een gloednieuwe hoofdrolspeler een spannende nieuwe kracht kan gebruiken.

Daarnaast biedt de show nieuwe trailers, gameplayvideo’s en aankondigingen voor deze titels: