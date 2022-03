Square Enix kondigt The Diofield Chronicle aan

Square Enix kan natuurlijk niet wegblijven uit een State of Play. Helaas niet met Final Fantasy XVI, maar met een nieuwe game; The Diofield Chronicle.

The Diofield Chronicle is een tactische game die de focus legt op strategische turn based-combat. Ga op een reis door de oorlog, neem moeilijke en strategische besluiten om zo de beste uitkomst te garanderen. Het is een bijzondere mix tussen fantasy met paarden en wagens en sci-fi.

We zien prachtige levels en een mooi in elkaar gezette wereld, zoals we van een nieuwe Square Enix-game kunnen verwachten. Check hieronder zelf de trailer! De game Komt eind dit jaar voor de Playstation 4 en 6