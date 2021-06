Square Enix houdt E3 persconferentie op 13 juni

Ook Square Enix zal tijdens de digitale E3 2021 een persconferentie houden. Deze zal op dinsdag 13 juni in de avond worden gehouden.

De show zal om 21:15 onze tijd van start gaan en zo’n 40 minuten in beslag nemen. Tijdens de show zal Square Enix een update geven over Babylon’s Fall en de nieuwe game van Eidos-Montreal zal worden onthuld. Ook zal voor het eerst details voor de Black Panther uitbreiding voor Marvel’s Avengers worden vrijgegeven en krijgen we meer te zien van Life is Strange: True Colors en de remaster van de eerste twee Life is Strange games.

De persconferentie zal via Twitch en YouTube gevolgd kunnen worden.