Square Enix Final Fantasy XIV: Endwalker verkoop on-hold

Een ruime week geleden kwam de nieuwste uitbreiding uit voor Final Fantasy XIV: Endwalker. De verkoop en reviews zijn erg goed, en de populariteit is ook goed te merken, er staan namelijk onwijs lange wachtrijen. De capaciteit is zelfs zo overbelast, dat ze momenteel gestopt zijn met het verkopen van de nieuwe uitbereiding.

Naoki Yoshida, deĀ Director and Producer van de MMO heeft in een bericht op de website gezegd: ”

Players are currently experiencing extremely long wait times due to the dense concentration of play hours which far exceed our server capacity, especially during the peak times, and so we have decided to temporarily suspend the sale and delivery of FINAL FANTASY XIV Starter Edition and Complete Edition. Additionally, although those with an active subscription are prioritized to log in, Free Trial players are unable to log in outside of late night and early morning hours, and so we will also temporarily suspend new registrations for the Free Trial.

Ze laten het hier echter niet bij. Yoshida bied zijn excuses aan voor de lange wachttijden en dat mensen momenteel niet kunnen spelen. Eerder gaven ze de spelers al 7 dagen extra speeltijd, daar doen ze nu nog eens 14 dagen bovenop. Dit geld echter alleen voor spelers die meest recente die de volledige game bezit en een actief abonnement hebben.

Yoshida kaart ook een aantal komende wijzigingen en oplossingen voor foutmelding aan, deze kun je hier teruglezen. In het kort; als spelers de error 2002 zien moeten ze nog even geduld hebben. De oplossing is al verwerkt in een patch, deze moet enkel nog worden gepushed. In de komende weken verschijnen er nog verschillende andere fixes en patches, die onder andere nieuwe crafting recipes en de nieuwe treasure hunt dungeon toevoegen.

Final Fantasy XIV: Endwalker is de vierde uitbreiding van het spel die een einde brengt aan het huidige, langlopende verhaal. De uitbreiding verscheen op 19 november voor de PC, Playstation 4 en 5.