Square Enix en Luminous Productions onthullen ‘Forspoken’

Tijdens de digitale Square Enix Presents-showcase onthulde Square Enix Forspoken, de eerste titel van zijn onlangs opgerichte studio, Luminous Productions. De game Forspoken, die vorig jaar werd aangekondigd onder de werknaam Project Athia, plaatst spelers in de schoenen van Frey Holland, een gewone, jonge vrouw die haar magische vermogens moet gebruiken om te overleven in het fantastische en gevaarlijke land genaamd Athia.

Tijdens de show maakte het team bekend dat het hoofdpersonage van de game, Frey, wordt gespeeld door Ella Balinska, die vooral bekend is van haar hoofdrol in de film Charlie’s Angels uit 2019.



“Ik was als kind al groot fan van videogames, en dit is de eerste videogame waar ik aan meewerk. Vanuit die achtergrond vind ik het geweldig om te zien hoe de wonderlijke wereld en het verhaal van Forspoken samenkomen en de scheidslijnen tussen realiteit en fantasie vervagen,”

aldus Balinska.

“Het personage Frey is echt, ze is rauw, ze is een meisje dat de weg kwijt is – zowel figuurlijk als letterlijk – en het is een personage waar ik me onmiddellijk mee verbonden voelde, zoals dat volgens mij voor veel mensen zal gelden als ze aan dit avontuur beginnen.”

In Forspoken moet hoofdpersonage Frey een onbekende wereld verkennen en zware beproevingen ondergaan om het mysterie achter Athia te ontrafelen. SQUARE ENIX toonde ook teaser-beelden van de gameplay en de magische en gevaarlijke reis die spelers in Forspoken kunnen verwachten.

Forspoken is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en zal de volledige kracht van deze console benutten als toonbeeld van Luminous Productions’ filosofie om een game-ervaring als nooit eerder te leveren door de nieuwste technologie met creativiteit te combineren. De game wordt gelijktijdig ontwikkeld voor de PlayStation 5 en pc en zal in 2022 verschijnen.