Splitgate is slechts “25% compleet” volgens 1047 Games

Splitgate heeft de afgelopen maanden een flinke boost gekregen en ook ontwikkelaar 1047 profiteert daarvan. De ontwikkelaar is dan ook niet van plan de game voorlopig met rust te laten.

De game die begon als afstudeerproject en het in eerste instantie niet wist te halen bij de mainstream markt kwam dit jaar terug met een knal. Splitgate is eigenlijk een PvP shooter met een mix van Halo en Portal.

Onlangs wist 1047 een investering van ruim 100 miljoen dollar binnen te brengen en daarmee wil de ontwikkelaar dan ook de game blijven verbeteren. In een gesprek met TechCrunch geeft ontwikkelaar Ian Proulx te kennen wat zij in het verschiet hebben voor Splitgate.

“De reikwijdte van wat we kunnen doen, gaat nu door het dak”, legt Proulx uit. “Er is zoveel waar we niet aan konden denken omdat we een klein team waren met een klein budget, maar nu ligt alles op tafel. We richten ons op de lange termijn – ik beschouw het spel als voor 25% klaar. We hoeven morgen niet Fortnite te zijn, maar nu gaat het echt om het bouwen van de volgende Riot Games, de volgende grote gamesbusiness.”

In termen van wat je in de toekomst kunt verwachten, merkt Proulx op dat skins, personages en kaarten regelmatig aan het spel zullen worden toegevoegd, en 1047 Games is van plan om flink wat nieuw personeel aan te trekken, zodat Splitgate in de toekomst onder andere meer modi krijgt.

De ontwikkelaar wil spelers iets anders blijven bieden dan wat er op dit moment al is. Hoe succesvol franchises als Halo, Call of Duty en Apex Legends ook zijn, de populariteit van Splitgate heeft duidelijk gemaakt dat spelers zin hebben in iets anders.

“Niemand heeft de naald verplaatst omdat er niet veel innovatie is geweest en er is niet iets dat toegankelijk is voor de massa”, merkt Proulx op. “Quake Arena is geweldig, maar het is extreem moeilijk. Geen 12-jarig Fortnite-kind zal het spelen. We vullen deze leegte in.”

Eerder in september kondigde 1047 Games aan dat het een derde financieringsronde had afgesloten die 100 miljoen dollar opbracht (waardoor de waardering voor het bedrijf op een waardering van 1,5 miljard dollar kwam). De ontwikkelaar heeft nu meer dan 120 miljoen dollar aan investeringen aangetrokken en het ziet ernaar uit dat men dat geld zal gebruiken om ervoor te zorgen dat de game een publiek blijft aanspreken dat ouder wordt dan Fortnite en hongerig is naar iets anders.

Splitgate zou in juli worden gelanceerd op pc, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 en PS5. Maar 1047 Games stelde de volledige lancering van Splitgate uit tot augustus dankzij de immense populariteit van de game, waar de titel meer dan 10 miljoen downloads zag in minder dan 30 dagen.