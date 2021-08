Splitgate beta uitgebreid en nieuw spelersaantal bereikt

1047 Games laat weten dat de open beta van Splitgate: Arena Warfare zal blijven draaien en dat we tijdens Gamescom Opening Night Live wat nieuws kunnen verwachten.

De beta van Splitgate is namelijk 10 miljoen keer gedownload en dat is alleen maar te danken aan het keiharde werken van de studio. Deze kampte de eerste weken van de beta met flinke serverproblemen. De game werd namelijk in een korte tijd erg populair en door de grote groep nieuwkomers ontstonden er wachtrijen van 30 minuten om de game in te komen. Inmiddels heeft 1047 Games de servers flink uitgebreid en zijn de wachtrijen (nagenoeg) verdwenen. Dat komt dus doordat er in eerste instantie ruimte was voor 4000 spelers en nu inmiddels 175.000 spelers de servers gelijktijdig kunnen betreden.

De ontwikkelaar laat weten dat ze voor dit jaar nog veel meer content updates in de planning heeft, waaronder ranked duo’s en een nog meer verhoogde servercapaciteit.

“Dit is de meest surrealistische tijd van mijn leven geweest”, zegt Ian Proulx, CEO en mede-oprichter van 1047 Games. “De support van de fans was ongelooflijk terwijl we werken aan het verbeteren van de spelerservaring. We hadden er nooit van gedroomd om zo snel zo groot te worden, en als gevolg daarvan hebben we uitdagingen moeten overwinnen om de vraag van spelers bij te houden. We hebben in korte tijd verschillende belangrijke mijlpalen bereikt, waardoor een stabiel platform is ontstaan ​​waar fans relatief snel een server kunnen vinden om op te spelen, en ik ben trots op wat ons team heeft bereikt – maar er komt nog veel meer aan!”

Proulx vervolgt: “Als we kijken naar de problemen waarmee de schaalbaarheid van de backend van het spel wordt geconfronteerd, omvat het proces veel meer dan alleen het omgaan met servercapaciteit. We zijn gefocust op het stabiel houden van de game voor fans en het herhalen van de gelijktijdige capaciteit van de game om de wachttijden van spelers te minimaliseren. We willen dit op de juiste manier doen, en we willen voorbereid zijn op massale schaal wanneer we officieel lanceren, terwijl we de bèta blijven verbeteren met regelmatige updates, extra functies en verbeteringen aan de servercapaciteit.”

Splitgate: Arena Warefare is een online first person shooter, die het best gezien kan worden als een mix van Halo met Portal. De game werd in eerste instantie in 2019 op de pc uitgebracht, maar verdween als snel weer van de radar. Dit jaar probeerde het team het opnieuw, maar bracht de game ook naar de PlayStation en Xbox-consoles en wordt misschien wel een van de beste verrassingen van 2021! Mocht je de beta nog niet hebben gespeeld, raad ik het je zeker aan! Het is namelijk echt zo leuk als het klinkt!