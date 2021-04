Spiritfarer krijgt vanaf vandaag nieuw personage

Vanaf vandaag kan je gratis de Lily-update downloaden voor Spiritfarer. De update is vernoemd naar het nieuwe personage dat nu in het spel zit.

Lily is de zus van hoofdpersonage Stella. Zij geeft je de optie om ‘s nachts, in-game welteverstaan, de gameplay van Spiritfarer door te zetten. Lily zal pas in het latere deel van het spel verschijnen om een rol in het verhaal te spelen. De releasetrailer toont dat je in ieder geval in co-op zal kunnen vissen dankzij deze nieuwe update.

Lily is onderdeel van de content roadmap die ontwikkelaar Thunder Lotus Games gepland heeft staan. Komende zomer verschijnt de volgende update.