Het zit erop voor Spiritfarer, in de zin dat het spel geen nieuwe content meer zal krijgen. Ontwikkelaar Thunder Lotus heeft dit nieuws aangekondigd middels een persbericht. Dit betekent dat zij nu de Spiritfarer: Farewell Edition kunnen introduceren. Dit is de versie van de game met alle DLC er aan toegevoegd. Deze extra content is gratis voor personen die het spel al bezitten. Om de Farewell Edition onder de aandacht te brengen hebben ze er ook een launch trailer voor uitgebracht.