Spider-Man zal nog in 2021 verschijnen in Marvel’s Avengers

Hoewel we er niet meer op hadden gehoopt, lijkt Spider-Man tóch nog naar Marvel’s Avengers te komen voor het einde van dit jaar.

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden sinds Spider-Man werd aangekondigd voor Marvel’s Avengers als een exclusief personage voor de PlayStation-consoles. Toentertijd werd aangekondigd dat onze spinnenvriend aan het begin van 2021 toegevoegd zou worden, maar helaas wordt de nieuwe content niet zo snel toegevoegd als eerder was beloofd. De getoonde roadmaps werden niet nageleefd, mede dankzij de heersende pandemie en mogelijk ook door de tegenvallende verkoopcijfers. Over drie dagen verschijnt de nieuwe gratis War for Wakanda DLC, welke Black Panther zal toevoegen aan het heldenroster. Het leek er daarom een op dat er voor dit jaar geen ruimte meer zou zijn voor onze vriendelijke buurman Spider-Man, zeker omdat Crystal Dynamics vrijwel geen informatie heeft gegeven erover en er niets over heeft gezegd bij de laatste roadmap.

In een gesprek met Screenrant liet Senior Game Designer Scott Walters echter weten dat hij verwacht dat de iconische New Yorker dit jaar nog zal verschijnen in Marvel’s Avengers:

“In terms of what we can say now, we’ve always scheduled and looked to bring Spider-Man out in 2021 for PlayStation owners. That is still on track, so we’ll have more announcements later on this year.”

Het is echter nog steeds niet duidelijk op welke manier Spider-Man zal worden toegevoegd. Hawkeye en Kate Bishop kregen een kort verhaal om het verhaal verder uit te breiden en Black Panther krijgt een campaign die rond de acht uur zal duren, maar het zou niet eerlijk zijn als alleen PlayStation gebruikers een uitbreiding op het verhaal zouden krijgen. De vraag is daarom of Spider-Man’s toevoeging ook maar enige impact zal hebben op het verhaal, of dat hij gewoon wordt toegevoegd als extra speelbaar personage. De tijd zal het leren!