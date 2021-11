Spider-Man uitbreiding komt volgende maand naar Avengers; Klaw raid verschijnt later deze maand

Square Enix heeft laten weten wanneer PlayStation-eigenaren de Spider-Man uitbreiding voor Marvel’s Avengers kunnen spelen. Daarnaast verschijnt er voor iedereen later deze maand nog een Klaw raid.

Klaw zal een nieuwe vijand zijn in de Discordant Sound raid, die vanaf 30 november gratis verkrijgbaar is.Bij deze raid is het sonische monster Klaw teruggekeerd naar de Vibranium-heuvel om Wakanda te vernietigen. Black Panther en de Avengers moeten hem zien tegen te houden.

Met Spider-Man kunnen PlayStation-spelers ook het Spider-Man: With Great Power Hero-evenement verwachten. Je zult het verhaal van Spider-Man ervaren via ontgrendelbare uitdagingen die zijn verweven met het Avengers Initiative. Hier heeft Peter Parker kennis genomen van een dodelijke nieuwe dreiging en moet hij samenwerken met de Avengers om te voorkomen dat AIM technologie verwerft die hun synthoïde leger niet te stoppen zou kunnen maken. Parker zal een voorzichtige vriendschap sluiten met Ms. Marvel en Black Widow, en zal ook worstelen met het werken als een team in plaats van zijn zaken alleen te regelen.

Naast de raid en hero brengt de update verschillende nieuwe en verbeterde systemen met zich mee, waaronder Shipments, een verhoging van het vermogensniveau en upgrades van uitrustingen.

De Shipmments feature biedt een nieuwe manier om cosmetica, grondstoffen en andere items te verdienen, uitsluitend door middel van gameplay. Elke zending kost 500 units en is afkomstig uit een verzameling van bijna 250 items. Er is ook een kleine kans om een ​​premium outfit te verdienen, die niet beschikbaar is via een andere manier van aankoop. Maar geluk is niet vereist om de outfit te krijgen, aangezien je deze automatisch ontvangt na het claimen van 100 zendingen.

Met de update wordt het maximaal haalbare vermogen verhoogd van 150 naar 175. Om de beste uitrusting te krijgen, moet je de moeilijkste uitdaging van de game voltooien: de nieuwe Klaw Raid voor vier spelers: Discordant Sound.

Met de update kun je ook uitrusting met een hoger vermogen recyclen om de huidige uitrusting te upgraden zodat deze overeenkomt met het hogere vermogen van het verbruikte item, op enkele uitzonderingen na.

Je kunt ook verwachten dat het verhaal van de game verder gaat via het doorlopende Avengers Initiative, een type Echo-vijanden, doorlopende activiteiten en evenementen, wekelijkse doelstellingen per held en de Hawkeye Nameplate Challenge.