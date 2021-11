Spider-Man uitbreiding Marvel’s Avengers kent geen verhaalmissies

Marvel’s Avengers krijgt binnenkort de Spider-Man uitbreiding voor de PlayStation-platforms. Echter zal deze geen verhaalmissies met zich meebrengen, zoals dat in voorgaande uitbreidingen wel het geval was.

Zo werden de Kate Bishop, Hawkeye en Black Pather DLC wel van dergelijke missies voorzien, maar zal Spider-Man: With Great Power deze niet bevatten. Er zal wel een verhaal worden verteld, maar dat gaat via audio logs en geïllustreerde cutscenes die via challenges worden vrijgespeeld in de Avengers Initiative multiplayer missies.

Zodra deze challenges voltooid zijn, zal er langzaamaan het verhaal van Spider-Man en de plannen van AIM worden verteld. Gameplay Director Philippe Therien meldt dat deze keuze is gemaakt om zo te kunnen focussen op de content hetgeen iedereen blij maakt.

Nu de Spider-Man DLC geen verhaalmissies krijgt, wordt die onder een andere noemer uit gebracht dan de voorgaande DLC, namelijk een Hero Event. Kate Bishop en Hawkeye’s DLC, die met in-engine geanimeerde cutscenes en verhaalmissies kwamen, heten Operations. Black Panther kwam via een grotere update uit in War for Wakanda als een ‘expansion’.