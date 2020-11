Spider-Man save files toch over te zetten naar PS5, maar niet bij de launch

Insomniac heeft gehoor gegeven aan een van de klachten die sommige gamers hadden over het niet over kunnen zetten van de save files van Spider-Man van de PS4 naar de PS5.

De ontwikkelaar liet eerder weten dat het namelijk niet mogelijk is om je progressie over te nemen van de huidige naar de next-gen consoles. Inmiddels heeft de ontwikkelaar goed nieuws, want er wordt namelijk aan gewerkt om dit alsnog mogelijk te maken.

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020