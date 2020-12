Spider-Man remaster nu ook los verkrijgbaar op de PlayStation 4

Tot voorheen kon je de remaster van Spider-Man alleen krijgen als je de Ultimate Edition van Spider-Man: Miles Morales kocht, maar nu is deze ook los verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

Twisted Voxel spotte de losse versie van de game, die voor 40 euro te koop is, al zit er wel een addertje. Als je namelijk de PlayStation 4-versie en de Season Pass hebt, kun je de standalone versie van Spider-Man niet voor de PlayStation 5 kopen. Spelers die dit probeerden werden namelijk direct doorverwezen naar hun bibliotheek waar de PlayStation 4-versie gedownload/ gespeeld kan worden. Wellicht dat het nog om een foutje gaat van Sony, maar die heeft tot op heden nergens op gereageerd.

Spider-Man verscheen in 2018 en werd positief ontvangen door de critici en gamers. De game is een van de best verkopende games van de PlayStation 4 en werd een van de redenen van Sony om de ontwikkelaar over te nemen.