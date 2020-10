Spider-Man: Miles Morales trailer toont Into the Spider-Verse outfit

Sony heeft een nieuwe trailer van Spider-Man: Miles Morales vrijgegeven waarin we de Into the Spider-Verse outfit krijgen te zien.

De outfit zal gratis zijn voor iedereen die de game pre-ordert en wordt vandaag voor het eerst getoond in een nieuwe trailer.

Het bevat de Vibe the Verse suit-mod om de esthetiek van een andere aarde na te bootsen dan de animatiefilm van Sony Pictures. Net als het originele spel, zullen bepaalde mods deel uitmaken van bepaalde kleuren.

In de video zie je onze held die de gang de Underground probeert te stoppen die een reclamebord hebben gekaapt. Hij vindt natuurlijk een deel van de groep en neemt ze onder handen, voordat hij een cyberaanval probeert te stoppen.



Spider-Man: Miles Morales komt op 19 november uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.