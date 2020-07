Insomniac heeft op Twitter bevestigd dat Spider-Man Miles Morales in 4K 60fps speelbaar is op de PlayStation 5.

Dit is overigens mogelijk dankzij een ‘performance modus’.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Het is een opmerkelijke benaming, aangezien het suggereert dat het misschien niet de ‘beste’ modus voor de game is. Het zou zo maar kunnen dat de modus geen ray tracing ondersteunt. Zodra we hier meer over horen, laten we je het weten.

Spider-Man Miles Morales verschijnt dit najaar voor de PlayStation 5. Het is een standalone game die qua tijdsduur met Uncharted: the Lost Legacy is te vergelijken.