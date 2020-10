Spider-Man: Miles Morales bevat ook Spider-Cat

Na de screenshots van gisteren nu nog meer nieuws omtrent Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: de game zal niet alleen Spider-Man bevatten. Vandaag is namelijk bekend geworden dat ook Spider-Cat van de partij zal zijn.

Het spinnende diertje is te zien in een gloednieuwe gameplay video. Daarin is ook te zien dat Spider-Cat mee te nemen is in een speciale rugtas. Misdaadbestrijding is nog nooit zo’n schattige bedoening geweest.

Spider-Cat zal er niet alleen voor de sier zijn. Naast het feit dat het snoezige beestje is voorzien van een Spider-Man masker, kan de kat ook hulp bieden tijdens gevechten. Wie graag met Spider-Cat op pad gaat zal wel eerst een missie moeten voltooien. Voor fans van zowel Spider-Man als katten zal dat echter een kleine moeite zijn.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zal op 19 november verschijnen voor zowel Playstation 5 en Playstation 4. Voor de PlayStation 5 zal er ook een speciale editie beschikbaar zijn inclusief de remaster van het uitstekende Marvel’s Spider-Man.