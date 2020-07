De mysterie rondom Spider-Man: Miles Morales is weer een beetje aangewakkerd. Het zou zo maar kunnen dat de standalone game wordt voorzien van een remaster van de PS4-game.

Dit nieuws komt uit de laatste editie van Game Informer, wat gespot werd door Reddit-gebruiker 77good123. Daarin wordt gemeld dat Miles Morales wordt gebundeld met een geremasterde versie van Spider-Man.

“Miles Morales is niet een standaard sequel, aangezien het gebundeld wordt met een geremasterde versie van Insomniac’s Spider-Man dat volledig gebruik maakt van de hardware van de PlayStation 5,” aldus het tijdschrift.

Sony heeft dit overigens (nog) niet bevestigd, maar wellicht had men deze aankondiging nog bewaard voor een ander event. Naar verluid zou Sony volgende week nog een PlayStation 5 event in de planning hebben, maar ook dat is nog niet zeker.

Het zou ook kunnen dat Game Informer zich gewoon vergist heeft in de informatie die Sony over de uitbreiding/ standalone game heeft vrijgegeven. Daarover ontstond vlak na de onthulling namelijk ook al wat ophef over. Zodra we iets officieels van Sony zullen we dat uiteraard met jullie delen. Tot die tijd raden we het jullie aan om dit toch even met een korrel zout te nemen. Hopen jullie dat Spider Man Miles Morales wordt voorzien van een remaster van het eerste deel? Laat het ons weten in de reacties!