Volgens Spencer zullen tekorten van consoles op zijn vroegst volgend jaar worden gefixt

Phil Spencer is nog steeds niet erg positief over het oplossen van de tekorten in de voorraden van de nieuwe consoles in 2022. De baas van Xbox verwacht namelijk niet dat er snel een einde komt aan de tekorten in halfgeleiders.

Daarmee zou overigens slechts een deel van het probleem opgelost zijn, want ook andere onderdelen worden steeds moeilijker verkrijgbaar, waardoor het bouwen van de consoles veel langer duurt dan Microsoft zou willen.

Aan The Wrap meldt Spencer dat het lastig verkrijgen van deze onderdelen nog minimaal tot in 2022 zullen duren. Al lijkt hij toch enigszins hoop te willen geven door niet te stellen dat dit zich gedurende het hele jaar zullen voordoen.

“Ik denk dat het waarschijnlijk te geïsoleerd is om erover te praten als gewoon een chipprobleem,” zei hij. “Als ik erover nadenk, wat het betekent om de onderdelen te krijgen die nodig zijn om vandaag een console te bouwen, en die vervolgens op de markten te krijgen waar de vraag naar is, dan zijn er meerdere soorten knelpunten in dat proces. En ik denk dat het helaas nog maanden en maanden bij ons zal blijven, zeker tot het einde van dit kalenderjaar en tot in het volgende kalenderjaar.”

Spencer is niet de enige die deze mening deelt, want eerder waren Sony en Toshiba die meldden dat de tekorten wellicht tot 2023 zouden aanhouden. Het blijft dus vooralsnog een kwestie van veel opletten als je nog een console van de nieuwe generatie wil kopen.