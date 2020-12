Speltip #5: Reviews

Eens in de zoveel tijd hebben we een speltip voor je. Iets waarmee je jouw ervaring met games kan verbeteren, iets om het vooral niet mee eens te zijn, of gewoon leuk om te lezen. Deze keer hebben we het over reviews.

Wij vinden het misschien wel het leukste om te doen, een game reviewen. Maar wat heb jij als lezer er eigenlijk aan? En wat zegt het dat ik Assassin’s Creed Odyssey een 9.8 heb gegeven, terwijl ik weinig goede woorden voor Elex heb?

Kies uw reviewer of platform

In essentie is een review de mening van degene die de review heeft geschreven, die de game heeft gekregen zodat er geen financiële motivatie achter zit. Om een review goed te kunnen interpreteren raad ik eigenlijk altijd in ieder geval één van de twee opties aan, en idealiter beide. De eerste, en gelijk ook de lastigste om aan te beginnen, is kies uw reviewer of platform. Als je iemand kan vinden wiens mening op die van jou aansluit, dan kan je vanaf dat punt die reviewer volgen en vertrouwen. Om zo iemand te vinden is een lastige opgave, en zelfs dan is het niet gegarandeerd dat het voor jou klopt.

Je kan je eigen reviewer alleen vinden door onderzoek te doen. Duik in het werk van die persoon, en zoek daarin een aantal games op die jij hebt gespeeld. Sluit zijn of haar mening aan op de games die jij hebt gespeeld? Dan zit je waarschijnlijk goed. Let wel op; reviewers kijken niet alleen naar de ervaring, maar ook of iets ‘goed gedaan is’, maar niet per se aansluit op diens smaak. Dus lees of kijk de reviews aandachtig en check of het iets voor jou is. Als je dan eenmaal iemand heb gevonden, dan zit je goed en weet je of die nieuwe game iets voor jou is. Nog beter, je kan dan zomaar een hele toffe games vinden waarvan je misschien niet eens wist dat ze bestonden! Een kleine kanttekening, voor de zekerheid kan je het beste ook nog optie 2 erbij doen.

Je kan ook jouw platform zoeken, dit is niet optie 2, maar een aanvulling op het zoeken van jouw reviewer. Platforms, een YouTube-kanaal of website, volgt vaak een bepaalde lijn die like-minded mensen aantrekt. Als een site bijvoorbeeld doorgaans zeer kritisch is, dan zal iemand die alles leuk vindt daar niet zo gauw solliciteren en dus zal diegene ergens anders terecht komen. Zo kan je dus ook redelijk veilig jouw platform kiezen. Let wel, YouTube-kanalen hebben vaak meerdere medewerkers achter de schermen terwijl de presentator hun ervaring verteld en zo kan (het is niet altijd zo) het zijn dat het kanaal geen logische lijn volgt..

Check meerdere reviews

Als je je oog hebt laten vallen op een nieuwe game, check dan de reviews. Meervoud. Kijk op jouw favoriete platform, maar kijk ook wat er bij de buren wordt gezegd en wat bijvoorbeeld metacritic erover te heeft verzameld. Zo voorkom je dat je alles baseert op 1 mening van 1 reviewer, die misschien een slechte ervaring had. Die ervaring worden natuurlijk ook altijd nog gekleurd door alles om hem of haar heen. Als je bijvoorbeeld een paar dagen krijgt om de reviewgame uit te spelen en je hebt net een rotweek achter de rug, dan tel je de negatieve dingen vaak zwaarder. Andersom ook trouwens, als dat meisje die je erg leuk vindt interesse in je toont, en je bent net een oké game aan het spelen, dan is alles net even iets mooier en beter..

Alle invloeden op de reviewer kan je wegstrepen door een aantal stukken te lezen of filmpjes te kijken. Als je er dan nog steeds niet over uit bent, kan je altijd nog een stukje meekijken op Twitch. Kijk daarbij wel uit voor spoilers die zomaar een stuk van het verhaal kunnen verpesten door de verrassing weg te nemen.

Verder is het ook altijd een goed plan om in ieder geval 1 review erbij te pakken waarvan je het cijfer niet helemaal begrijpt. Die ene die het een 5 heeft gegeven terwijl de rest rond de 7 zit kan bijvoorbeeld ergens tegenaan gelopen zijn wat de rest niet is opgevallen. Als je na het lezen van die ene negatieve review nog steeds zin hebt om de game voor handen te gaan spelen, dan zit het waarschijnlijk wel goed. En als het toch tegenvalt, je was gewaarschuwd..

Het cijfer zegt wel iets

Er is een beweging begonnen om de cijfers weg te laten onder de reviews. Wij hebben er ook over zitten denken, maar willen daar nog niet aan. Een cijfer aan een ervaring hangen is altijd lastig. Zo heb ik de grootste moeite om iets een 100% score te geven. Simpelweg omdat ik van mening ben dat perfectie eigenlijk niet bestaat en als dat wel het geval is, dan is dat niet voor iedereen. Scores hebben ook vaak een betekenis voor sites, waar een 10/10 iets is dat een must-have is en bijvoorbeeld een 6/10 iets is voor de liefhebber, maar voor de rest matig. Voor anderen is de score juist weer een inschatting van het percentage spelers die het tof zouden vinden, weer anderen vinden de score meer iets als een rapportcijfer en zo zijn er genoeg variaties.

Universeel is wel de aanraders-schaal (de term heb ik zojuist bedacht). Je mag er vanuit gaan dat alle reviewers ongeveer het volgende bedoelen. De score 0-2.5 betekent onspeelbaar, 2.5-5 onvoldoende, 5-7 oké, en waarschijnlijk alleen voor de liefhebber, 7-9 een aanrader, iets waar de meeste spelers veel plezier aan zullen beleven. De laatste catagorie spreekt voor zich, 9-10 is gewoon een dikke aanrader die iedereen zou moeten spelen.

Het is en blijft en mening

Hoe je het ook went of keert, een review is de mening van degene die de game heeft gespeeld en het stuk heeft geschreven. Die mening mag best buiten de lijntjes kleuren en die mag best zeggen dat diegene iets leuk vindt, wat voor de rest van de wereld stom is, of andersom. Gezien de ervaring van de meeste reviewers hebben ze het vaak wel degelijk een punt en mag je gerust geloven wat ze je proberen te zeggen. Probeer daarbij, zeker als je iets opmerkelijks leest, wel het hele stuk te lezen, zodat het allemaal wat context krijgt.

Dit alles gezegd hebbende, lees je in voordat je je geld uitgeeft aan een nieuwe, mooi gepresenteerde game! Het kan je zomaar behoeden voor een miskoop, of je juist net over de streep trekken.