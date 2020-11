Speltip #4: Samen

Eens in de zoveel tijd hebben we een speltip voor je, iets waar je games wellicht nóg leuker of beter van worden. Deze keer gaat het over samen gamen, in de breedste zin.

Alles is leuker met z’n tweeën, drieën of achten

Zo’n beetje de helft van alle populaire liedjes gaan er al over, alles is leuker als je samen bent. Zij hebben het over liefde, maar het geldt ook games. Nou ja, vaak. Een toffe co-op game kan een stuk toffer zijn als je die met iemand speelt, zowel een random online persoon als een maat. Je kan er zowaar vrienden over de hele wereld aan over houden, banden opbouwen en samen ervaringen delen die alleen jullie begrijpen. Ook kan het echtscheidingen opleveren, maar dat is een ander verhaal en we willen het graag positief houden!

Juist nu, in een tijd waar het dagelijkse leven wordt geregeerd door een virus dat de wereld over gaat en we daardoor allemaal steeds minder mensen zien, is het maar al te fijn dat er een alternatief is. Iets waardoor je wel nieuwe vrienden kan maken, maar niet het gevaar hebt dat je elkaar aansteekt. Iets waardoor je wel sociaal contact hebt, maar je slaapkamer niet uit hoeft!

Er zijn zat games die inspelen op samen gamen, van samen op de bank tot elkaars high-score verbeteren. Daarbuiten heb je natuurlijk ook nog de hele, hele grote stapel multi-players en games-as-a-service, die stuk voor stuk goed zijn voor honderden uren samen. Je deelt je ervaring met iemand anders, en dat is precies wat het een extra dimensie geeft. Iets dat niet uit te leggen is aan gamers die alleen solo games spelen. Een band die je krijgt als je samen op avontuur gaat, een band die, hoe groot de afstand ook is, moeilijk te breken is!

Calamari Tuesday

Als je vaker met dezelfde groep speelt, dan is de logische volgende stap om een clan op te richten, waardoor je elkaar makkelijker online terug kan vinden. Zelf heb ik nog steeds warme gedachtes bij mijn clan in Destiny en later Destiny 2. Wij (Calamari Tuesday represent!) zijn een hechte groep die op zijn hoogtepunt uit ongeveer 70 man bestond, waarvan ik lang niet iedereen ken, maar altijd een maatje had om de raid te doen. Ik had nooit gedacht dat ik nog zo’n vriendengroep zou overhouden aan games. Natuurlijk verbroederd het als je dezelfde game speelt, maar met een groep die steeds terugkeert, bouw je ook echt vriendschappen op. Het is zelfs zo dat we op elkaars bruiloften zijn geweest en ik kom nog steeds op de verjaardag van sommige clanmaatjes.

Mijn punt is vooral, ik weet ook wel dat Destiny een eindeloze grinder is. Zo’n game waar er altijd wel een nieuwe wortel aan het eind van de stok hangt, iets dat je wil hebben en waarvoor je waarschijnlijk tientallen uren hetzelfde moet blijven doen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor, geen zin in en ga ik ook echt niet meer doen. Toch logde ik dagelijks in om te kijken hoe het met m’n vrienden ging. En ondertussen waren we op de automatische piloot de daily, weekly en de nightfall keer op keer aan het doen, om het daarna nog een keer te doen omdat er iemand online kwam die het nog niet had gedaan. We zijn nu allemaal zo’n 5 jaar ouder en hebben kinderen, een baan en meer van dat soort tijdtijdrovende dingen, waardoor er weinig van komt. Toch is het iets wat een game een fantastische extra laag kan geven.

Op de bank

Samenspelen hoeft echt niet alleen via internet. Ik hou het weer even lekker dicht bij mezelf, mijn vrouw en ik vinden het heerlijk om af en toe een simpele couch co-op game te spelen. Zo eentje als Overcooked! of Moving Out, eigenlijk zijn ze allemaal wel prima, zo lang we samen een doel proberen te halen. Niet tegen elkaar. Zeker niet nu met het rondrazende virus en we bijzonder veel tijd samen thuis doorbrengen. Als we tegen elkaar spelen, dan wint er eentje, en is de ander boos. Dat is niet fijn als je de rest van de maand op elkaar aangewezen bent!

Ook hoeft samen op de bank spelen helemaal geen couch co-op game te zijn. We zijn nu bijvoorbeeld ook de Assassin’s Creed franchise aan het doorspitten, samen, om de beurt. Dan speelt de een een stuk, en gaat de ander verder! Samen komen we wel tot het eind en ik vind het leuker om te knokken met vijanden, zij vindt het leuk om shops te kopen, de ‘murder mysteries’ op te lossen en nog een paar andere dingen waar ik geen zin in heb. Het is de perfecte combinatie!

De hulptroepen

Sherpa’s, carriers, de sterspelers of gewoon die ene dude die hartstikke goed is in Trials of Osiris. We kennen allemaal wel een situatie waarin je bent geholpen door een online speler die bijvoorbeeld in Fall Guys ervoor zorgt dat het hele team naar de volgende ronde kan. Of die in Call of Duty 50 kills maakt en daardoor ervoor zorgt dat jullie winnen, ondanks dat de helft van het team (het ligt altijd aan de rest, duh) een dik negatief k/d heeft. Of misschien ben je zelf wel die ene speler! In dat geval, dank je!

Games als Nioh en Dark Souls hebben daar weer een variant op die je op weg helpen. Je kan iemand (een willekeurig iemand, of een maat) oproepen die je vervolgens kan helpen met de taak voor handen. Bij Nioh kan je een willekeurig iemand oproepen, die moet het level al een keer hebben gehaald, die je bij de hand neemt en de uitdaging een stuk makkelijker maakt. Tenzij het net zo’n noob als ikzelf is, die het level heeft gehaald door hulp van een ander, en benieuwd is hoe het allemaal werkt en totaal geen hulp is voor degene die me heeft opgeroepen.

Speltip #4: Samen

Het moge duidelijk zijn. Samen gamen is niet alleen gezelliger, het kan je ook net voorbij die ene eindbaas helpen, of (als je daar moeite mee hebt) een keer de winst in een multi-player geven. Het komt er keer op keer op neer dat de ervaring beter wordt als je het deelt met iemand anders. En het is ook nog eens misschien wel de makkelijkste manier om in contact te blijven met mensen die je momenteel op afstand moet houden! Geen gedoe met mondkapjes of tijdschema’s, gewoon inloggen en start the party!

