Speltip #3: Tweedehands

Eens in de zoveel tijd hebben we een speltip voor je, iets om je game-ervaring te verrijken of makkelijker te maken. Deze keer gaat het over de aanschaf van games en specifiek over tweedehands games.



Budget

Iedereen leeft op een budget, of die nu ruim is of niet, je hebt maar zoveel uit te geven en daar wil je natuurlijk het meest uithalen. Uitgevers, ontwikkelaars en platformhouders willen simpelweg zo veel mogelijk verkopen en daarmee hun inkomsten zo groot mogelijk maken. Wij hebben allemaal maar een x-bedrag te besteden en dus moeten we keuzes maken. Er is een manier om die keuzes te verruimen, om meer voor hetzelfde geld te kopen. Om je euro uit te rekken. Tweedehands!

Sowieso is het een goed idee om niet de allernieuwste games te kopen (hypocriet genoeg doe ik dat zelf ook steeds weer), maar even te wachten. Vaak is er een prijs-drop in de eerste paar maanden, maar er is nog een veel grotere, vrijwel direct. De Marktplaats-dissapointment-editie! Ere wie ere toekomt, dat is een term van een Destiny-maatje Momo, maar de naam zegt het al! Er is bijna altijd heel snel iemand die de game nieuw heeft gekocht en erachter is gekomen dat het niet is wat diegene ervan verwachtte. Die zet hij/zij te koop op Marktplaats en zo kan je meestal een paar tientjes goedkoper een tweedehands versie op de kop tikken.

Uiteraard hebben de betere gamestores een uitgebreide tweedehands keuze. Het voordeel daarvan is dat je vaak garantie hebt, als de game het niet blijkt te doen vanwege een krasje op het schijfje of een andere willekeurige reden, dan kan je ‘m terugbrengen. Je betaald vaak wel iets meer bij een store, maar de garantie is toch wel iets waardoor het de extra euro’s weer waard zijn.

Samen kopen

Zelf ben ik hier niet zo’n fan van, maar het is wel degelijk een goede optie. Als je samen met een maat twee singleplayer games koopt, dan kan jij eerst de ene spelen, en dan ruilen met die maat zodat jullie beide voor de prijs van één game, twee games kunnen spelen. Ik ben hier niet zo’n fan van omdat ik dit weleens heb geprobeerd, bij ons duurde het uiteindelijk bijna een jaar voordat we beide door de games heen waren. We hebben ze wel toen weer terug naar de winkel gebracht en zo korting op een volgende game kunnen claimen! Dat is dan ook het volgende kopje, games weer terugbrengen..

Nog beter, leen je games uit en leen daar weer andere voor terug! Het is zo simpel, maar het is dé oplossing om op budget te gamen. Tenzij jullie beide verzamelaars zijn, is er geen enkele reden waarom jij en je beste vriend dezelfde game moeten kopen! Oké multiplayers die je samen wil spelen daargelaten, maar als jij klaar bent met bijvoorbeeld Ghost of Tsushima, is er echt wel iemand die ‘m wil lenen en zelf The Last of Us Part II nog heeft liggen! Ruil die tijdelijk om en beide zijn een toffe ervaring rijker!

Retour

Nog een hele makkelijke manier om te gamen op een budget is simpelweg je game weer terugbrengen zodra je er klaar mee bent. Behalve dan dat je ‘m niet meer kan uitlenen, geeft het je weer een gedeelte van de aankoop terug, en zo heb je uiteindelijk ook weer een paar tientjes minder betaald voor je game! Ook geeft dat weer de mogelijkheid voor anderen om die game voor minder dan de volle mep uit te proberen!

Hardware

Dit alles kan alleen maar als een console met disc-drive hebt. Het lijkt aan het begin misschien een goede optie om vlug 100 euro te besparen, maar die heb je met tweedehands games in een paar maanden er weer uit! Zie het zo, PlayStation vraagt nu al 69,99 euro voor een game en dat is digitaal. Die kan je aan iemand lenen als je hem/haar toegang geeft tot jouw account en die op een ingewikkelde manier aan elkaar linkt. Als je ‘m hebt uitgespeeld ben je klaar en is het tijd om weer 69,99 euro uit te geven. In een winkel betaal je meestal ongeveer 64,99 euro voor dezelfde game, en als die tweedehands beschikbaar is, zelfs ‘maar’ 54,99 euro. Voor de PlayStation 5 ligt de adviesprijs van games 10 euro hoger.

Al dat besparen is leuk, maar bezuinig niet op hardware. Je weet nooit waar je controller is geweest als je die tweedehands koopt. Daarbij komt ook nog dat de meeste gamers alleen maar een controller omruilen als er iets mis mee is. Consoles worden doorgaans wel goed nagekeken en daar zit het wel vaker goed, maar het blijft een gok om zoiets tweedehands te kopen.

Next-gen

Als je nog aan het twijfelen bent welke versie van de Xbox Series S/X of PlayStation 5 jij (uiteindelijk) wil hebben, bedenk je dan de waarde van een disc-drive. Natuurlijk gaat heel veel digitaal, maar disc geeft heel veel extra opties, al is het alleen maar om gebruik te maken van een mooie aanbieding die je soms in de Albert Heijn of Media Markt tegenkomt. Je hebt de extra kosten er vrij snel weer uit, Twee keer een game lenen en je bent er!