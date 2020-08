Speltip #2 Keuzes maken

In speltips geven we (goh, zou de naam het verraden?) steeds een tip. Iets waardoor je de ervaring met jouw game kan verbeteren, of anders ervaren. Je hoeft je er natuurlijk niets van aan te trekken, maar het is wellicht het overwegen waard. Vandaag; keuzes maken.

Kies iets

Ja, dat klinkt logisch, maar is minder voor de hand liggend als het is. Zo is het nooit een goed idee om 2 games tegelijk te kopen, want de een zal het onderspit delven ten opzichte van de ander. Maar waar ik vooral op doel is tijd. Je hebt maar zoveel tijd om aan games te besteden, en die moet je goed kiezen. Zo is het bijna altijd een slecht idee om een game te pre-orderen (ik ben zo’n hypocriet die dat zelf wel doet, tegen beter weten in). Met het overweldigende aanbod van goede games is het vooral een goed idee om eerst een review te lezen/kijken. Zo heb je een beetje een idee wat je kan verwachten, en weet je of je langs de minpunten kan kijken of dat de gameplay al dan niet goed voelt. Ga ook eens rondkijken naar reviews, de schrijver geeft zijn eigen mening, waarbij het vaak gebaseerd is op zijn of haar voorkeuren. Er is altijd wel iemand die op jouw smaak en voorkeuren aansluit.

Als je eenmaal gewend bent aan een platform, dan weet je ook dat je de mening van de ene schrijver beter kan aannemen dan de volgende en dat je die van die ene al helemaal in de wind kan slaan. Laat het trouwens nooit bij 1 review, maar ga er meerdere langs. Zodra je weet welke game het wordt, kies je verkooppunt. De vrienden van Budgetgaming willen nog wel eens een goede, goedkopere plek voor je hebben..

Verspilde tijd

En energie. Als je een game hebt uitgekozen, en het blijkt toch tegen te vallen, durf dan de keuze te maken om ‘m weg te leggen, of terug te verkopen aan de winkel. Als je schijfje in de kast ligt om daar alleen stof te verzamelen, of als je m speelt jouw te vervelen of te irriteren, dan is die jouw tijd niet waard. Ik weet dat ik makkelijk praten heb met een website waarvoor ik regelmatig games opgestuurd krijg die ik mag reviewen, en zo een flinke bibliotheek heb opgebouwd. Toch raad ik je sterk aan om terug te gaan naar Black Ops als Modern Warfare niet jouw ding is..

Kies je speelstijl

Ook dat lijkt allemaal voor de hand liggend, maar kijk er eens zo naar; Je hebt net Assassin’s Creed Odyssey uitgespeeld en je bent hongerig naar meer. Nu kan je ervoor kiezen om de Origins of de DLC te kopen, maar je kan ook een compleet andere ervaring uit de game halen. Probeer het eens om 100% stealth en goodguy te spelen, of juist luid als je normaal stealth speelt. Waar ik op doel is probeer de game eens op een andere manier te benaderen.

Ook online is het leuk om eens anders te kiezen. Als je in Overwatch bijvoorbeeld altijd de healer bent (daar geloof ik niets van!), ga dan eens aan de slag als dps. Zo zie je de game ook eens anders en het helpt je ook bij je eigen rol. Je weet dan precies wat een ander fout doet of op welke punten je juist healing nodig hebt. Bovenal zal je de game anders spelen en zo een compleet andere ervaring hebben.

