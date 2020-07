Speltip #1 Geduld

In Speltip geven we regelmatig een handige speltip, iets wat jouw game/ervaring kan verbeteren, of iets waardoor je net iets anders naar een game kijkt. Het is maar een uitprobeersel, maar we doen ons best! Vandaag; Geduld!

Geduld!

Ja, simpel maar ongelooflijk effectief, geduld. Als je in een nieuwe situatie komt is geduld niet alleen een schone zaak, maar het helpt je om de situatie rustig te overzien en het geeft je de tijd om een plan van aanpak te maken. We nemen je mee door een paar scenario’s waarin je kan zien wat geduld met de game, de situatie en met jouw speelervaring doet.

Multiplayer met geduld

Als je in een snelle situatie zit in bijvoorbeeld de Call of Duty online multiplayer, dan lijkt geduld juist niet de manier. Maar denk je eens in, als je een gebouwtje inloopt en je luistert aandachtig, dan kan je de voetstappen van je tegenstander horen. Dan hoef je niet te vertrouwen op je reactievermogen (is ook een prima tactiek, maar daar hebben we het nu niet over), maar dan kan je de ander te slim af zijn.

Bijvoorbeeld, je weet dat er iemand van de tegenstanders tegelijkertijd een gebouwtje in rent als dat jij dat doet, want je hebt hem/haar gehoord. Met de kennis van de map weet je precies waar hij/zij naar binnen is gekomen en wat de waarschijnlijke volgende stap is, namelijk jou aanvallen. Je kan hem (als je geduldig bent) uitlokken en hem/haar zo in de val lokken. Zet bijvoorbeeld een claymore om het hoekje en schiet 1x in de muur. Als diegene nog niet wist dat je er was, dan weet die het nu wel en komt ie naar je toe. Stel hij/zij ontwijkt vakkundig jouw claymore (of die had je toevallig niet equipped) dan sta jij daar klaar om het af te maken met een paar kogels.

Even voor de duidelijkheid, ik bedoel niet dat je moet gaan campen! Dat is gedrag waar iedere speler zich aan ergert en zou verboden moeten worden. Tactisch spelen is heel wat anders!

Singleplayer met geduld

Laten we als voorbeeld hier Assassin’s Creed gebruiken. Je komt bij een settlement waar je nog niet eerder bent geweest en je wil uiteraard iedereen daar beroven van die fijne wapens, xp en goud, logisch. Je kan naar binnen rennen en je geluk beproeven met een groot gevecht, in de hoop dat het alarm niet afgaat en je niet de hulptroepen ook nog eens moet bevechten. Wat als je geduldig bent?

Met een beetje geduld kan je het hele kamp uitschakelen voordat iemand doorheeft dat je daar bent. Je kan rustig aan eerst verkennen, alle vijanden lokaliseren en rustig aan beginnen om ze de juiste kant op te lokken. Je kan nu rustig aan beginnen om het kamp uit te moorden (of uit te schakelen als je non-lethal speelt).

Ook 2D games zijn (soms) beter te doen als je het geduldig aanpakt. Je kan eerst het overzicht krijgen om zo een route te bepalen. Wel is het zo dat 2d sidescrollers net zo vaak juist vaart nodig hebben, dan heb je helemaal geen tijd voor de geduldige aanpak..

Souls-like geduld

Laatste punt om je de geduldige weg eens te laten proberen, dan laat ik je weer even met rust. Uiteraard doel ik hier op het ‘keep trying’. Laat je niet gek maken als je het niet in 1x haalt en als je steeds weer wordt uitgeschakeld door random enemies. Hier heb je echt behoorlijk wat geduld nodig, er zit misschien 1 eindbaas in die precies in jouw speelstijl valt, maar de meeste zal je zeker 30 tot 50 keer moeten proberen voordat je ook maar in de buurt van verslaan komt. Je zal dus geduld moeten hebben! Geloof me, je wordt er echt beter in, blijf het proberen.