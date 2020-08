Spellbreak verrast op Gamescom

Tijdens de Gamescom Opening Night Live Show kregen we nieuwe beelden van Spellbreak te zien. Check de trailer hier!

Prachtige visuals

Op Gamescom maakte ik kennis met deze nieuwe vecht/adventure game. Wat een veelbelovende beelden zagen we hier. We kunnen er ook al heel snel mee aan de slag. Laten we hopen op verschillende modi, zowel singleplayer als offline en online multiplayer. De game lijkt daar uitermate geschikt voor. Zijn jullie ook zo enthousiast over Spellbreak?

De game verschijnt op 7 september en komt naar alle consoles.