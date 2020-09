Spelers kiezen volgende mount in World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard betrekt spelers bij de keuze over de volgende nieuwe mount in World of Warcraft: Shadowlands. De eerstvolgende gratis mount die in 2021 naar de game komt, wordt door spelers gekozen.

De bekende mounts, een wezen waarmee spelers door de map reizen, vormen al jaren een trouw vervoersmiddel of verzamelobject voor spelers. Waar de ene speler er een hobby van maakt om zoveel mogelijk mounts te verzamelen, gaat de andere alleen achter super zeldzame varianten aan. In het eerste kwartaal van 2021 voegt ontwikkelaar Blizzard een nieuwe mount toe. Spelers kunnen kiezen uit vijf concepten. Ontwerpers bij Blizzard hebben hun werk aangedragen en het concept met de meeste stemmen komt volgend jaar gratis naar Shadowlands. De concepten waaruit gekozen kan worden lees je hieronder:

Wandering Ancient

Soaring Spelltome

Nerubian Swarmer

Curious Caterpillar

Gooey Slimesaber

Via de officiële website van Blizzard vind je een beschrijving van alle concepten. Tot en met 18 september kan je stemmen. Word of Warcraft: Shadowlands komt op 27 oktober uit op PC.