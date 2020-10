Speelbare demo beschikbaar voor Pikmin 3 Deluxe Edition

Als je benieuwd bent naar Pikmin 3 Deluxe op Nintendo Switch, kan je nu de gratis demo downloaden uit de eShop. De demo geeft je toegang tot een stukje van de Story- en Mission Modes.

Beide spelmodi zijn speelbaar in je eentje, of met een andere speler. Als je uiteindelijk besluit om de game digitaal aan te schaffen, kan je je voortgang uit de demo meenemen. Tevens kan je met de demo een nieuwe ‘Ultra Spicy’ moeilijkheidsgraad vrijspelen in de volledige versie. Dit doe je door een boss battle in de Story-demo te verslaan. De Ultra Spicy-modus is exclusief voor de Switch-versie Pikmin 3 Deluxe. In de originele game was die modus niet aanwezig.

Start your journey to planet PNF-404 right now! A demo version of #Pikmin 3 Deluxe is available now on Nintendo #eShop, featuring the ability to transfer your save data to the full game when it releases on 10/30!https://t.co/bR4MhNTRGt pic.twitter.com/Rrrv23w8IS

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 8, 2020