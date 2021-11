Speel Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dit weekend gratis

Als onderdeel van het 35-jarige jubileum van Ubisoft, is Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dit weekend gratis speelbaar voor Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia en Windows PC.

Spelers genieten van de volledige game plus het gloednieuwe Operation Motherland. In deze nieuwe gamemodus helpen spelers Karen Bowman en de Outcasts bij het bevrijden van het eiland Auroa, dat het middelpunt vormt van een opkomend wereldwijd conflict. Een nieuwe factie van vijanden, de Bodarks, zijn gevaarlijker dan ooit en doen er alles aan om de voortgang van de Ghosts te blokkeren.

Spelers die na het gratis weekend verder willen strijden tegen alle verschillende vijanden op Auroa in de shooter, behouden hun progressie en profiteren van kortingen tot 85% op de game en de Season Pass tijdens het gratis weekend.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint is reeds verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation 4, Windows PC en Stadia, onder meer op de Ubisoft Store. Ook is de game backwards compatible en daardoor speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Tot slot is Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice.