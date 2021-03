Speel Overwatch op de Xbox SX nu op 120fps

Het wordt met de komst van de nieuwe generatie consoles steeds meer standaard om de grafische instellingen aan te passen om zo een hogere framerate te behalen. Ook Overwatch krijgt verschillende grafische opties om je prestaties te verbeteren.

In de nieuwe patch notes van Blizzards shooter laten ze weten dat er verschillende grafische presets komen, die het spel óf soepeler laten lopen, óf er beter uit laten zien:

Preset Wat houdt het in Xbox Series X Xbox Series S Resolutie Hogere resolutie output ten koste van beeldkwaliteit 4k op 60HZ 1440p op 60Hz Gebalanceerd Betere beeldkwaliteit ten koste van resolutie 1440p op 60Hz 1080p op 60Hz Framerate Hogere framerate (120 fps) ten koste van zowel beeldkwaliteit als resolutie 1440p op 120Hz 1080p op 120Hz

Het is natuurlijk wel een vereiste dat je ook een beeldscherm hebt die een 4k resolutie en 120Hz aankan, anders kun je helaas geen gebruik maken van de verschillende instellingen. Vooralsnog gaat dit alleen om de Xbox Series X/S-versie, of de Playstation 5 dezelfde update krijgt is onbekend.