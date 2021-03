Speel op het kleinste scherm tot nu toe in nieuwe Apex Legends trailer

Op 9 maart brengen EA en Respawn Entertainment hun bekroonde battle royale-game Apex Legends uit voor Nintendo Switch.

Met nog meer spelers die zich in de Apex Arena storten, biedt de Switch-versie ondersteuning voor cross-platform play, de nieuwste seizoenscontent en volledige functionaliteit van andere versies van de game. Ter ere hiervan heeft het team een gloednieuwe trailer uitgebracht die laat zien wat spelers kunnen verwachten als de game op het kleinste scherm tot nu toe kan worden gespeeld.

De nieuwe trailer geeft fans naast de gratis tijdelijke Legendary Pathfinder P.A.T.H. Skin – exclusief voor Switch-spelers – ook een voorproefje van alle andere Legends op het platform. Spelers kunnen in de Arena droppen en hun vijanden wegvagen terwijl de Switch in de houder zit, maar ook onderweg in handheldstijl.

Zodra Switch-spelers zich in deze chaos storten, krijgen ze 30 gratis levels voor hun Season 8 Battle Pass en maken ze de eerste twee weken na de release kans op dubbele XP.