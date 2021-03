Speel nu de Magic: Legends open bèta

Wel interesse in de uitgebreide achtergrond en fantasie van Magic: The Gathering, maar niet het geduld om duizenden kaarten te bestuderen? Dan is dit je kans om op een andere manier als ‘Planeswalker’ te kunnen spelen.

Voor wie er niet bekend mee is: Magic: The Gathering is een fantasy kaartspel die je goed kunt vergelijken met Hearthstone, al is het wel veel utigebreider. Je maakt uigebreide decks en kunt wel duizenden verschillende tactieken en strategieën toepassen om je tegenstander te verslaan. Het kaartspel komt tevens van dezelfde makers als Dungeons & Dragons, welke ook weer in een game verwerkt wordt.

Maar je wilt naturlijk over Magic: Legends lezen! Magic: Legends wordt een Action RPG, een type game die je kunt vergelijken met Diablo. Dus snelle, uitgebreide actie met veel loot en hordes met monsters. Klinkt goed toch! Ook komt het bouwen van een deck en spelen met kaarten, welke waarschijnlijk je te gebruiken skills zullen bepalen. Check hieronder een korte gameplay video die een goeie impressie achterlaat.

Verder zal Magic: Legends gratis te spelen zijn, met de optie voor in-game aankopen. Niks hiervan zal echter verplicht zijn en gaat puur om wat handige dingen of cosmetische items. Vooralsnog is de bèta alleen op de PC via de Epic Games Store en Arc Games te downloaden. De game moet in ieder geval ook op de consoles verschijnen. Of daar ook een bèta moment voor komt is nog niet duidelijk. Voor meer informatie kun je op de site van Magic: Legends terecht.