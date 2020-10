Speel nu de klassieke Super Mario Bros Battle Royale-stijl in Super Mario Bros. 35

Vanaf vandaag kunnen Nintendo Switch-eigenaren met een Nintendo Online abonnement gratis Super Mario Bros. 35 downloaden!

De nieuwe titel geeft precies aan wat het spel is: het is de klassieke Super Mario Bros. van de NES, maar met een nieuwe twist: je neemt het op tegen 35 andere spelers in een Battle Royale strijd. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Simpel: je speelt hetzelfde level tegelijkertijd met andere spelers. Elke vijand die jij verslaat, komen terecht in het level van de andere spelers. Tijdens het spelen zie je ook de andere spelers in de strijd, dus kan je goed bijhouden wie er allemaal voorlopen, achterlopen of wie er al afgegaan zijn.

Wacht overigens niet te lang met het spelen: Super Mario Bros. 35 zal tot en met 31 maart 2021 beschikbaar zijn. Na deze datum zal hij compleet verdwijnen, dus probeer hem zeker voor die tijd uit!