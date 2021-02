Speel nu de demo van Outriders

Het is vanaf vandaag mogelijk om een demo van Outriders, de aankomende RPG van Square Enix.

In de demo zal het mogelijk zijn om de volledige introductie te spelen van de hoofdcampagne, wat neerkomt op zo’n 3 uur per klasse. Als je weet dat er vier klassen zijn in Outriders – Devastator, Pyromancer, Technomancer en Trickster – komt dat neer op zo’n 12 uur speeltijd voor een demo. Tel daarbij ook nog eens op dat je een coöp multiplayermodus kan spelen na het uitspelen van de introductie en je kan wel zeggen dat het om een zeer genereuze demonstratie gaat! Helemaal mooi is dat je eventuele progressie direct kan meenemen naar de volledige versie, mocht je Outriders willen aanschaffen. Wist je trouwens ook dat de demo cross-play is? Jon Brooke, co-studiohoofd van Square Enix, is in ieder geval een groot voorstander van dergelijke presentjes voor de spelers:

Wij geloven in een eerlijke en transparante marketingcampagne, en daarom laten we voorafgaand aan de lancering spelers graag zelf beleven wat OUTRIDERS te bieden heeft, met een gratis demo op het platform van hun keuze. Dit is ook nog eens een grote demo, zodat spelers uren op Enoch kunnen doorbrengen om de verschillende klasses, krachten en personage-builds te verkennen. Gemaakte vorderingen kunnen ze later overzetten naar de volledige game. Wat spelers in de demo zien is nog maar het topje van de ijsberg, de start van de epische reis die spelers vanaf 1 april kunnen beginnen.

Vanaf 1 april kunnen we in ieder geval binnen met de volledige versie van Outriders: wij zijn benieuwd!