Speel Marvel’s Avengers gratis volgend weekend

Square Enix heeft aangekondigd dat de superhelden game Marvel’s Avengers binnenkort een heel weekend gratis te proberen is voor (bijna) iedereen die wilt!

In het weekend van 29 juli tot en met 1 augustus kunnen spelers op de Playstation 4/5, de Stadia en via Steam de game gratis proberen. Het team achter de game geeft aan dat ze bezig zijn met Xbox om hen ook van een gratis weekend te voorzien in de toekomst. Je kunt tijdens de volgende tijden per platform spelen:

Playstation 4/5 : Donderdag 29 juli 18:00 tot en met zondag 1 augustus 18:00

: Donderdag 29 juli 18:00 tot en met zondag 1 augustus 18:00 Steam : Donderdag 29 juli 18:00 tot en met zondag 1 augustus 18:00

: Donderdag 29 juli 18:00 tot en met zondag 1 augustus 18:00 Stadia: Donderdag 29 juli 17:00 tot en met zondag 1 augustus 17:00

Je kunt van alle beschikbare content gebruik maken. Denk aan de Reassemble Campaign, wat de hoofdverhaallijn van de game is. Operation: Taking AIM, welke de eerste later toegevoegde superheld introduceert: Kate Bishop. Operation: Future Imperfect, waarbij we voor het eerst met Hawkeye mochten spelen en nog veel meer.

De game is volledig in multiplayer speelbaar dus schraap een paar makkers bij elkaar en probeer het eens uit. Marvel’s Avengers heeft geen vlekkeloze start gehad, zo is ook te lezen in onze review. Er zijn de afgelopen maanden veel updates geweest en binnenkort komt de grote update rondom Black Panther uit: War for Wakanda. Eerdere bèta’s waren voor mij ook niet indrukwekkend maar wie weet is de game ondertussen goed speelbaar. Wij kijken uit om het weer eens op te pakken.