Speel als Will Smith in Fortnite

Heb je altijd al als acteur Will Smith willen spelen? Of in ieder geval als een van zijn personages? Dan zou ik maar snel Fortnite opstarten!

Sinds kort kan je namelijk een skin downloaden van Mike Lowrey, het personage dat Smith speelt in de drie Bad Boys-films. Deze skin wordt verder aangevuld met zijn eigen wapens en andere items. Voor een prijsje van 15 euro kan je deze in de item shop vinden. Smith is overigens niet de eerste beroemdheid die speelbaar is in de populaire online game. Mensen als Ariana Grande, Neymar Jr. en dj Marshmello zijn ook te verkrijgen.