Specs NieR Replicant onthuld

Square Enix heeft onthuld waar je pc aan moet voldoen om NieR Replicant op de minimale en aanbevolen specs te kunnen draaien.

Nier Replicant PC Specs

Minimale

OS: Windows 10 64-bit

Processor: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Version 11

Storage: 25 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

Additional Notes: 60 FPS @ 1280×720

Aanbevolen

OS: Windows 10 64-bit

Processor: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX Vega 56; NVIDIA GeForce GTX 1660

DirectX: Version 11

Storage: 25 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

Additional Notes: 60 FPS @ 1920×1080

NieR Replicant is een prequel op NieR: Automata, waarvan ruim 4,8 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gevlogen. De game komt naast de pc (via Steam) ook naar de PlayStation 4 en 5 en Xbox One en Series-consoles.