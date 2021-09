Specs Far Cry 6 bekendgemaakt

Ubisoft heeft laten weten wat PC-gebruikers in huis moeten hebben om Far Cry 6 te kunnen spelen.

Het is weer flink uitgebreid door de mogelijkheden met en zonder Raytracing aan. De specificaties om Far Cry 6 op Windows PC te spelen zijn als volgt:

MINIMALE PC SETTINGS

1080p, 30 FPS, DirectX Raytracing Off

CPU: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ of Intel i5-4460 – 3.2 GHZ

GPU: AMD RX 460 – 4 GB of NVIDIA GTX 960 – 4 GB

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Opslag: 60 GB HDD (SSD aangeraden)

AANBEVOLEN PC SETTINGS

1080p, 60 FPS, DirectX Raytracing Off

CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ of Intel i7-7700 – 3.6 GHZ

GPU: AMD RX VEGA64 – 8 GB of NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Opslag: 60 GB HDD (SSD aangeraden)

1440p, 60 FPS, DirectX Raytracing Off

CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ of Intel i7-9700 – 3.6 GHZ

GPU: AMD RX 5700XT – 8 GB of NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Opslag: 60 GB HDD (SSD aangeraden) + 37 GB voor HD textuur (optioneel)

1440p, 60 FPS, DirectX Raytracing On

CPU: AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHZ of Intel i5-10600 – 4.1 GHZ

GPU: AMD RX 6900XT – 16 GB of NVIDIA RTX 3070 – 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Opslag: 60 GB HDD (SSD aangeraden) + 37 GB voor HD textuur (optioneel)

4K, 30 FPS, DirectX Raytracing On

CPU: AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ of Intel i7-10700k – 3.8 GHZ

GPU: AMD RX 6800 – 16 GB of NVIDIA RTX 3080 – 10 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Opslag: 60 GB HDD (SSD aangeraden) + 37 GB voor HD textuur (optioneel)



Extra features:

– Ongelimiteerde framerate

– Uitgebreide aanpassingsopties

– Hybride invoer en uitgebreide aanpassing van de besturing

– Ondersteuning voor meerdere monitoren en breedbeeld

– In-game benchmark voor prestatieanalyse

– DirectX Raytracing (DXR)

– AMD FidelityFX Super Resolution-ondersteuning

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd met de AMD FidelityFX Super Resolution-functie uitgeschakeld.